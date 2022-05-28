استنفار قوات حماية المجتمع وانتشارها لحماية المحاصيل في منطقة ديرك

لحماية المحاصيل الزراعية للموسم الحالي من خطر الحرائق، انتشرت قوات حماية المجتمع في ناحية ديرك وبرآف والكوجرات لحماية المحاصيل وتفتيش ومراقبة أي تحرك غريب في المنطقة.

ووزع فوج الإطفاء في ديرك سيارات الإطفاء على عدد من النقاط الثابتة، كأحد التدابير للسيطرة على الحرائق في حال اندلاعها، وانتشرت قوات حماية المجتمع على مداخل ومخارج القرى.

وانتشرت قوات حماية المجتمع في كل من بلدة عين ديوار وبلدة روباريا وشركة النماء ورودكو في منطقة الكوجرات، والنقطة الثابتة مركزها ديرك للتواصل مع النقاط المنتشرة على مدار 24 ساعة.

وتصل قوات حماية المجتمع الليل بالنهار على مداخل ومخارج القرى مع تنبيه وترشيد الأهالي بضرورة عدم رمي أعقاب السجائر والحرص على الآليات وفحصها.

وتتناوب كل مجموعة من قوات حماية المجتمع والمرأة ثلاث ساعات، بالإضافة إلى التنسيق مع لجان الطوارئ ووجود سائقين وعاملين احتياط في حال حدوث طارئ لعمال الإطفاء المنتشرين في الريف والمدينة.

وجالت كاميرا وكالتنا على نقاط الحراسة التي يتناوب عليها قوات حماية المجتمع والمرأة في بلدات عين ديوار وزهيرية وروباريا، والتقت عضوة قوات حماية المجتمع سلامت حاجي المناوبة على مفرق خط عين ديوار وقالت "نواصل الليل والنهار لحماية حقولنا من الحرائق وتنبيه الأهالي بالتنسيق مع لجان الطوارئ في حال حدوث أي طارئ".

وأشارت سلامت "على الرغم من قلة المحاصيل نتيجة قلة الهطولات المطرية، يجب علينا حماية ما تبقى من الحقول وضرورة الالتزام بقرارات لجان الطوارئ"، مضيفة "إن اندلاع حريق في أي حقل سيضر بالمنطقة بشكل عام".

بدوره، قال عبد الرحيم بوزو، عضو قوات حماية المجتمع والمناوب على طريق مفرق الزهيرية "على الأهالي التجاوب مع لجان الطوارئ وقوات حماية المجتمع وضرورة الاتصال على الأرقام التي وزعتها لجان الطوارئ أثناء اندلاع أي حريق".

أضاف بوزو "إن المطلوب من سائقي السيارات العمومية على طريق قامشلو - ديرك ضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة عن لجان الطوارئ والإدارة الذاتية بضرورة عدم رمي أعقاب السجائر والاتصال على الأرقام الساخنة التي خصصتها لجان الطوارئ".

وتابع بوزو "إن دوريات ونقاط قوات حماية المجتمع مستنفرة على مدار الـ 24 ساعة؛ لحماية المحاصيل للعام الحالي وترشيد الأهالي أثناء تجولهم بدورياتهم في القرى".

هذا وخصصت لجان الطوارئ والتي تشمل قوى الأمن الداخلي ومجلس ناحية ديرك وبلدية الشعب وفوج الإطفاء ووحدات حماية الشعب والمرأة أرقاماً ساخنة ووزعتها على الأهالي؛ بغية الاتصال في حال حدوث أي طارئ".

(ك)

ANHA