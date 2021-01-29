استنفار إسرائيلي عقب انفجار نيودلهي: هل تقف إيران خلف العملية؟

أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام غايشانكار، خلال حديثٍ مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن الهند:"ستضمن حماية السفراء الإسرائيليين، وستعمل على تحديد كل المتورطين في الانفجار".

يأتي ذلك بعد أن رجحت مصادر إسرائيلية، أن الحدث كان يستهدف بشكلٍ أساسي السفارة الإسرائيلية في الهند.

وبحسب المحلل الإسرائيلي أور هيلير: "تشير مؤسسة الجيش حالياً إلى أن انفجار الهند يعتبر حادثاً يستهدف إسرائيل، وهو حادث يترافق مع تهديدات إيران بإلحاق الأذى ببعثه إسرائيلية بالخارج انتقامًا لاغتيال العالم الإيراني فخري زاده، الأمر الذي حث وزارة الخارجية لتشديد الإجراءات الأمنية للبعثات الإسرائيلية حول العالم".

فيما قال روعي كايس مراسل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه: "من السابق أوانه القول في استنتاجات وأسباب الانفجار الذي وقع بالهند، لكن هناك ملاحظات يجب التفكير فيها، أولاً: تقترب ذكرى اغتيال عماد مغنية، قبل 9 سنوات كانت هناك محاولات هجوم ضد إسرائيل في نيودلهي بعد يوم من ذكرى اغتياله، وثانياً: " التهديد الإيراني بالانتقام لاغتيال فخري زادة لايزال يتردد دوماً"، وأخيراً: "يصادف اليوم الذكرى 29 لإقامة العلاقات بين الهند وإسرائيل". هذه الاعتبارات بحسب كايس، تعطي استنتاجاتٍ أولية لجهاتٍ معينة تقف خلف العملية.

لكن مراقبون آخرون، استبعدوا وقوف إيران خلف العملية التي جرت بعبوة ناسفة مصنعة بطريقة بدائية، وليست ذات نطاق تدمير واسع.

(ع م)