استنفار أمني وتوتر عسكري بين المجموعات المرتزقة في قرى عفرين المحتلة

وأكدت المصادر أن مرتزقة هيئة تحرير الشام استولت على محطة وقود بالقرب من معبر الغزاوية الفاصل بين منطقة دارة عزة وقرى عفرين المحتلة.

وأوضحت أن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" استولت على محطة الوقود التي كان يسيطر عليها مرتزقة "فيلق الشام" منذ احتلال الجيش التركي للمدينة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن مرتزقة "فيلق الشام" أمهلوا مرتزقة "هيئة تحرير الشام" للانسحاب من قرى عفرين المحتلة، صوب مناطق إدلب في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" التي تحتل محافظة إدلب وقراها، تمركزت في القرى الواقعة على خطوط التماس بين إدلب وعفرين المحتلة، وضيّقت الخناق على المجموعات المرتزقة في عفرين، عبر التحكم بحاجز دير بلوط بالقرب من الحدود السورية التركية، بين ناحية جندريسه ومعبر باب الهوى الحدودي.

(ف إ/ س ر)

ANHA