استنفار أمني وتحشدات عسكرية للاحتلال التركي في عفرين المحتلة

تشهد مدينة عفرين توترات أمنية لمرتزقة جيش الاحتلال التركي في الآونة الأخيرة، حيث أفادت مصادر خاصة لوكالة أنباء هاوار، أن قرية معرسكه التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة تشهد استنفاراً امنياً كبيراً بين صفوف مرتزقة الجبهة الشامية المجموعات المرتزقة المتواجدة هناك.

وتعزو المصادر حالة الاستنفار إلى إقدام نحو 10 عوائل للمرتزقة بمداهمة منازل الأهالي في قرية معرسكه وطالبوا من الأهالي دفع اجرة للمنازل التي يقطنون فيها.

ومن جهة أخرى دخلت آليات عسكرية تابعة للاحتلال التركي من منطقة هاتاي التركية إلى القواعد التابعة للاحتلال التركي في قريتي دير بلوط التابعة لناحية جندريسة وكيمارا بناحية شيروا بمقاطعة عفرين المحتلة، بينها عربات مصفحة وذخيرة.

(م ح/ك)