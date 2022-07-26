استنفار أمني في السويداء على خلفية اعتقال قوات دمشق 5 شبان من المدينة

عاد التوتر إلى مدينة السويداء، عقب اعتقال مجموعات تابعة لـ "الأمن العسكري" في قوات حكومة دمشق، 5 شبان من أبناء مدينة شهبا، كما نصبت مجموعات "الأمن العسكري" عدة حواجز على طريق شهبا – السويداء وقرب بلدة عتيل وعلى طريق الحج عند مدخل مدينة السويداء الغربي، حيث تدقق تلك المجموعات على الأهالي خلال عبورهم من حواجزها.

في حين تشهد مدينة شهبا وأوتوستراد دمشق – السويداء استنفاراً للمجموعات المحلية على خلفية الممارسات التي تقوم بها مجموعات تابعة لقوات حكومة دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وساد توتر في مدينة السويداء الأحد الماضي، بالتزامن مع قطع طريق دمشق - السويداء، حيث اختطفت مجموعات محلية وأهلية في السويداء، 3 ضباط من قوات حكومة دمشق في مدينة شهبا، بينهم ضابطان برتبة عقيد وثالث برتبة ملازم أول وشرطي، رداً على احتجاز مجموعة تابعة لـ "الأمن العسكري" شبان من أبناء مدينة شهبا في ريف السويداء، وذلك للضغط عليهم للإفراج عن الشبان.

(د ع)