استمراراً لسياسة قمع الحريات سلطات دولة الاحتلال التركي تعتقل صحفية في آمد

استمراراً لحملات الإبادة السياسية وقمع الحريات، ومنها حرية التعبير والفكر، داهمت دورية لسلطات دولة الاحتلال التركي، في ساعات الصباح الأولى، منزل الصحفية نورجان يالجين في مدينة آمد بشمال كردستان، واعتقلتها لأسباب مجهولة.

ونُقلت الصحفية الكردية إلى شعبة “مكافحة الإرهاب” التابعة لمديرية الأمن في مدينة آمد، ومنعت المقابلة مع المحامين لمدة 24 ساعة، بحسب ما أفادته وكالة "روج نيوز".

ويسود تركيا واقع مأساوي في ظل حكم الفرد الواحد، حيث جرائم الإبادة السياسية وقمع الحريات التي يتعرض لها الكرد خاصة، والمعارضون الديمقراطيون في تركيا بشكل عام.

(ل د/أ)