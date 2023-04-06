استمراراً للانتفاضة الشعبية.. مظاهرات تعمّ طهران

نظم متظاهرون، أمس الأربعاء، مظاهرات احتجاجية في طهران، استمراراً للانتفاضة الشعبية المندلعة منذ أكثر من ستة أشهر في البلاد، تحت شعار "Jin Jiyan, Azadî"، وفق ما أفادت به وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

وعلى الرغم من الأجواء الأمنية المشددة وانتشار القوات الأمنية في طهران، إلا أن المتظاهرين والمطالبين بالحرية خرجوا بأعداد كبيرة إلى الشارع، وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة الإيرانية.

وأكد المتظاهرون على أنهم لن يوقفوا انتفاضتهم حتى ينالوا الحرية، كما شدد محتجون في مناطق أخرى من طهران على الإطاحة بالحكومة عبر حرقهم للعلم الإيراني، وتعليق صور من فقدوا حياتهم خلال الانتفاضة.

وبحسب الوكالة، فقد أقدمت قوات الأمن الإيرانية، على ضرب واعتقال عدد كبير من المتظاهرين.

هذا وبحسب المعلومات الواردة من منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فَقد ما لا يقل عن 537 شخصاً لحياتهم على أيدي قوات الدولة الإيرانية خلال 200 يوم، أي منذ بدء الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني منتصف أيلول العام الماضي، على يد شرطة الأخلاق الإيرانية بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب.

(ي م)