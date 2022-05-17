استمراراً للانفلات الأمني.. اغتيال عنصر لقوات حكومة دمشق في ريف درعا الشرقي

واستهدف مسلحون مجهولون، بالرصاص، مجنداً في قوات حكومة دمشق ينحدر من ريف القنيطرة ويسكن في بلدة المسيفرة، وذلك في مدينة جاسم بريف درعا الشرقي، ما أدى إلى مقتله على الفور، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 204 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 158 شخصاً، هم: 78 من المدنيين بينهم سيدتان و4 أطفال، و62 من العسكريين التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى “التسويات”، و10 من المقاتلين السابقين ممن أجروا ما تسمى “تسويات” ولم ينضموا إلى أي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق لدى داعش، و6 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.

وتشهد مدينة درعا توترات أمنية وفوضى وحالات اغتيال شبه يومية منذ أن أجرت حكومة دمشق ولمرتين، عملية ما تسمى "التسويات والمصالحات" في المدينة إذ أجريت العملية الأولى بعد عام 2018 والثانية كانت خلال عام 2021.

(ل د)