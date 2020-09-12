استمراراً بالتصعيد.. تركيا تعلن عن مناورات جديدة قبالة قبرص

وقالت تركيا، في رسالة على "نافتكس" نظام التلكس الملاحي البحري الدولي، إنه ستكون هناك تدريبات على إطلاق النار قبالة ساحل صدر أعظم كوي في شمال قبرص.

ويأتي هذا الإعلان بعدما حذر زعماء دول جنوب أوروبا الخميس من أنهم مستعدون لدعم عقوبات للاتحاد الأوروبي ضد تركيا إذا تهرّبت أنقرة من الحوار، وستتم مناقشة هذا الموضوع مجددًا في قمة الاتحاد الأوروبي يومَي 24 و25 أيلول/سبتمبر.

ويدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول الموارد الهيدروكربونية والنفوذ البحري في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

وكانت تقارير غربية قد كشفت في وقت سابق عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الجيش التركي افتعال حادث مع اليونان لاستثماره داخليًّا إلا أنه تفاجئ برفض ضباط الجيش.

(ي ح)