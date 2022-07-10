استمرار ترشح أعضاء من حزب المحافظين لخلافة جونسون في بريطانيا

وقالت موردنت في بيان إن هذه نقطة تحول حاسمة لبلدهم مضيفة أن تشكيل حكومة ائتلافية اشتراكية أو بقيادة اشتراكية في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة كارثة لبريطانيا وأنه يجب عليهم الفوز في الانتخابات المقبلة.

وكان قد ترشح كل من وزير النقل جرانت شابس ووزير المالية ناظم الزهاوي والوزيرين السابقين جيريمي هانت وساجد جاويد لخلافة بوريس جونسون، الذي أوضح أنه سيستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس وزراء جديد.

وقال عضو بلجنة حزب المحافظين، التي تحدد قواعد انتخاب رئيس الوزراء، الأحد أن النتيجة النهائية ستُعلن في أيلول، وستحدد لجنة المشرعين، التي أسسها الحزب في 1922 والتي تضع القواعد للحزب في البرلمان، الجدول الزمني المحدد للمنافسة بعد اجتماع يوم الأثنين.

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