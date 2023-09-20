استمرار سلسلة الاحتفاليات بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي

وانطلقت منذ صباح اليوم سلسلة احتفاليات في عدد من مدن ومناطق شمال وشرق سوريا بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي.

وشارك المئات من أهالي كركي لكي وبلدة رميلان وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والخدمية وعضوات مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء وأعضاء حركة الشبيبة الثورية وعضوات حركة المرأة الشابة وممثلون عن الأحزاب السياسية والقوات العسكرية في الاحتفالية التي نظمها حزب الاتحاد الديمقراطي بمناسبة ذكرى تأسيسه العشرين وذلك في صالة مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الرئيس المشترك لمكتب الحزب في كركي لكي فؤاد حسين كلمة سرد فيها موجزاً عن تاريخ حزب الاتحاد الديمقراطي منذ بداية تأسيسه حتى يومنا هذا وأشاد بدوره في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة وموقفه الحازم من جميع المؤامرات التي حيكت بيد الأنظمة الاحتلالية للنيل من ثورة شمال وشرق سوريا .

وأضاف: "حزبنا حزب الشهداء، والمحافظة على ميراث الشهداء من أولى مهامه وعلى هذا الأساس يناضل ويقاوم وسيواصل نضاله على هذا المنوال. ونجدد عهدنا مرة أخرى للشهداء بالسير على نهجهم حتى تحقيق النصر".

تلاها قراءة برقيات التهنئة التي أرسلت باسم الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والخدمية ومجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار في ناحية كركي لكي لتهنئة حزب الاتحاد الديمقراطي بذكرى تأسيسه العشرين متمنين له دوام التقدم والازدهار في نضاله.

بعدها تم عرض سنفزيون عن مسيرة حزب الاتحاد الديمقراطي.

وانتهت الاحتفالية بعقد المشاركين حلقات الدبكة على أنغام الأغاني القومية.

كما شارك المئات من أهالي ناحية تل كوجر وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والخدمية وأعضاء مجلس عوائل الشهداء وأعضاء حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة وممثلون عن القوات العسكرية والأحزاب السياسية في الاحتفالية التي أقيمت في المركز الثقافي في ناحية تل كوجر.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلتها كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ألقاها الرئيس المشترك لمكتب الحزب في تل كوجر طه السلمو بارك فيها الذكرى العشرين لتأسيس الحزب على عوائل الشهداء وعلى القائد عبد الله أوجلان وعموم أهالي منطقة شمال وشرق سوريا.

واختتم حديثه بتجديد العهد على مواصلة النضال والمقاومة بوتيرة عالية في "سبيل تحقيق الحرية والاستقرار لشعبنا في منطقة شمال وشرق سوريا".

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على أنغام أغاني فرقة ربوع الجزيرة.

ANHA