استمرار ردود الفعل المستنكرة لاتفاق هولير - بغداد

أصدر اتحاد المعلمين ولجنة إدارة المدارس في ناحية كركي لكي، بيانًا إلى الرأي العام بصدد الاتفاق الموقّع ضد شنكال بين الحكومة الاتحادية العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني، في الـ 9من تشرين الأول الماضي.

وأُلقي البيان، اليوم، أمام مقر نقابة العمال في بلدة رميلان، بمشاركة العشرات من أعضاء اتحاد المعلمين ولجنة إدارة المدارس في ناحية كركي لكي.

وقرأ الإداري في لجنة المدارس بناحية كركي لكي، صالح سليمان، البيان.

واستنكر سليمان، باسم مكونات شمال وشرق سوريا والشعوب الحرة في جميع أنحاء العالم، "الهجمات البربرية لدولة الاحتلال التركي والتي تمثل الإرهاب الداعشي الإخواني على مناطق شنكال".

كما أدان" اتفاق الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان للنيل من إرادة الشعب الإيزيدي الذي أسس إدارته".

وعدّ سليمان أن" هدف هذا الاتفاق هو تكرار للمجازر التي عاناها الشعب الإيزيدي في مناطقه والتي بلغ عددها 73 مجزرة".

وأكد سليمان تضامن ومساندة " شعوب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها الكرد والعرب والسريان نتضامن مع شعبنا الإيزيدي في شنكال".

(ك-ع/ م ح)

ANHA