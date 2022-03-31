استمرار محاولات الجيش العراقي حصار شنكال بالأسلاك الشائكة

تنتهج الحكومة العراقية أساليب جديدة لزيادة الضغط على شنكال ومحاصرته، وبدأت تلك المحاولات منذ قرابة شهر من محور ناحية سنونة على حدود شمال شرق سوريا لمحاصرة شنكال بالأسلاك.

التسوير بالأسلاك ليس فقط على الخط الحدودي، بل وفقاً لمخطط الجيش العراقي فإنه سيضع الأسلاك على الحدود بعمق 5 كم، وسيتم وضع هذه الأسلاك من خط مديبان حتى قرية بيرقاسم في ناحية سنونة، وفي شنكال عندما تدخل على عمق 5 كم من خط الحدود فتقترب من خانصور وسنونة.

وقررت حكومة العراق سابقاً وضع الأسلاك بين القرى الإيزيدية والعربية في شنكال، وعدم السماح بالمرور، وبدأت الحكومة بتنفيذ مخططها في الحدود الواقعة بين شمال وشرق سوريا وشنكال وبناء جدار إسمنتي بينهما.

وتحاول الحكومة العراقية الضغط على أهالي قضاء شنكال ومحاصرتهم من عدة جهات، وبدأت منذ أكثر من شهر بالتدخل بشكل مباشر في شؤون أهالي قضاء شنكال وإرسال الجيش العراقي إلى داخل القضاء بأعداد كبيرة، وفرض سيطرته العسكرية.

المصدر: روج نيوز