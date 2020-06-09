استمرار جرائم دولة الاحتلال والمرتزقة ضد المدنيين في ريف تل تمر

أقدم جيش الاحتلال التركي المتمركز في القاعدة العسكرية الواقعة في قرية العامرية قرب ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة بمحاذاة الطريق الدولي/M4/، على إضرام النيران في المحاصيل الزراعية لتتسع رقعة الحرائق وتجتاح عدة قرى ما تسبب بأضرار كبيرة في منازل المدنيين.

فيما يمنع جيش الاحتلال والمرتزقة فرق الإطفاء من التدخل وإخماد النيران عبر استهدافهم للفرق بالرصاص الحي.

المواطن جاسم الحمد من أهالي قرية الأربعين والتي يحتلها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قال إن عناصر من جيش الاحتلال التركي قاموا بإضرام النيران في الأراضي الزراعية من القاعدة العسكرية في قرية العامرية لتجتاح النيران القرى المحاذية لها.

وأضاف أن مرتزقة مما يسمون بـ "الجيش الوطني" أضرموا النيران في منازل المدنيين في القرى المحاذية للطريق الدولي "وبعد انتهاء الحرائق يعاود المرتزقة إشعال النيران مجدداً".

وأضاف "نحن لا نستطيع التدخل في إخماد النيران بسبب الاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال ومرتزقته كما أن فرق الإطفاء أيضاً لا تستطيع التدخل".

ومن جانبه أشار محمود دعار الإداري في فوج الإطفاء في ناحية تل تمر إلى أن جيش الاحتلال ومرتزقته، هم السبب الأول في اندلاع النيران بالمحاصيل الزراعية في القرى الواقعة في ريفي ناحية زركان وناحية تل تمر.

موضحاً أن فرق الإطفاء لا تستطيع التدخل في إخماد النيران بسبب استهدافهم المباشر من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بالإضافة إلى تخوفهم من الألغام التي زرعها المرتزقة هناك.

دعار أكد أن الحرائق التهمت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في المنطقة، بالإضافة إلى احتراق عدد كبير من منازل المدنيين في قريتي " أم شعيفة، تل مناخ " في الريف الجنوبي لناحية زركان على طريق تل تمر ومنازل المدنيين في قرى " القاسمية والريحانية " في الريف الشمالي الغربي لناحية تل تمر، وكل من قرى " العامرية، وليلان، الأربعين، والطويلة" في الريف الجنوبي غربي ناحية تل تمر على الطريق الدولي.

جرائم متواصلة لجيش الاحتلال والمرتزقة ضد المدنيين

المواطن جاسم الحمد أشار أيضاً إلى سلسلة جرائم يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته ضد المدنيين، وقال إن المرتزقة سلبوا أمواله وممتلكاته وقاموا بتهجيره هو وأطفاله.

وأضاف "دولة الاحتلال التركي ومرتزقته هم إرهابيون من الدرجة الأولى بسبب جرائمهم بحق المدنيين العزل وسرقة ممتلكاتهم وحرق مصدر رزقهم وتهجيرهم قسراً من منازلهم.

(ك)

ANHA