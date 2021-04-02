الحملة كانت قد أطلقتها قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بتاريخ 28 آذار الجاري، بهدف إنهاء تأثير داعش في مخيم الهول، وتستمر في يومها السادس على التوالي.

وبحسب بيان رسمي أصدرته قوى الأمن الداخلي بعد مرور 5 أيام على الحملة، فقد أسفرت العمليات التي نفذت عن اعتقال أكثر من 70 مرتزقًا، بينهم أمراء ومسؤولون لداعش في المخيم.

إضافة إلى العثور على كميات من الأسلحة والذخائر، وحواسيب محمولة تحوي ملفات تخص داعش، إلى جانب ألبسة عسكرية وأنظمة تفجير.

هذا وزار، يوم أمس، وفد من الإدارة الذاتية مخيم الهول، واطلع على سير الحملة عن قرب.

ومن المقرر أن تصدر قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، اليوم، في الساعة 14.00بيانًا إلى الرأي العام، بصدد حملة الإنسانية والأمن".

ANHA