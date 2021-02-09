استمرار حملة جمع التواقيع ضد الاحتلال التركي

وكان مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات قد بدأ في 20 من الشهر المنصرم بحملة جمع التواقيع تحت شعار "لا للاحتلال التركي على الأراضي السورية، ونعم لمحاكمة أردوغان"، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لبدء الهجمات التركية على عفرين.

هذا وتستمر الحملة بمشاركة وإقبال كبير من قبل الأهالي، عبر وضع منصات في كافة القرى التابعة لمدينة كوباني ونواحيها لجمع التواقيع، وليستطيع الأهالي من كل النواحي والقرى المشاركة فيها.

ويضاف إلى ذلك تشكيل لجان ومجموعات من قبل مجلس عوائل الشهداء في كافة نواحي وبلدات إقليم الفرات، بحيث يتجولون بين الأهالي في القرى والمناطق البعيدة لأخذ آرائهم وليتسنى لهم المشاركة في الحملة.

وفي هذا السياق قال عضو إدارة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي "كنا قد بدأنا بحملة جمع التواقيع في 20 من الشهر المنصرم، لأنه اليوم الذي بدأت فيها الدولة التركية بالهجوم على مقاطعة عفرين، لنستطيع جمع أكبر قدر من التواقيع في إقليم الفرات، ونظهر للعالم أن شعب شمال وشرق سوريا يرفض الاحتلال لمناطقه، بالإضافة إلى رد التهديدات التي تطال مناطق الشمال السوري من قبل الدولة التركية الفاشية".

وأضاف بالي بالقول "نأمل بعد تسليم التواقيع إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وضع حدّ لجرائم وانتهاكات الدولة التركية في المناطق المحتلة، ومنعها من إجراء التغيير الديمغرافي للمنطقة بعد التهجير القسري للمواطنين الأصليين من مناطقهم".

ودعا بالي المكون العربي الذين تجلبهم الدولة التركية لإجراء التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية "أن يفتح عينيه على ما يرتكبه الاحتلال التركي بحقه أيضًا من استغلال، وإرسال أبنائه ليُقتلوا في ليبيا وأرمينيا وغيرها من الدول لتحقيق مصالحها في منطقة الشرق الأوسط".

وبحسب الإداري لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي، فإنه تم جمع 21 ألف توقيع من كافة بلدات ونواحي إقليم الفرات، وإن الحملة مستمرة بدعم ومساندة الأهالي وكافة المؤسسات والمراكز المدنية في الإقليم، في حين لا موعد محدد لانتهائها.

وأشار عارف بالي إلى أنه وعند الانتهاء من الحملة سيدلي مجلس عوائل الشهداء ببيان رسمي إلى الرأي العام، والتوجه فيما بعد إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان لإيضاح مطالب شعب شمال وشرق سوريا ضد الاحتلال التركي وجرائمه في المنطقة.

ومن المقرر إرسال التواقيع بعد جمعها إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، كدلالة على رفض الأهالي في مناطق الشمال السوري للاحتلال التركي، ومطالبهم بخروجه من أراضيهم.

(م ع/ج)

ANHA