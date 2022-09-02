استمرار حملة الإنسانية والأمن في يومها التاسع

تتواصل الحملة التي أُطلقتها قوى الأمن الداخلي في 25 آب المنصرم، بدعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة في يومها التاسع.

وبدأت الحملة يومها التاسع بمشاركة قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية في الساعة 00:05 من فجر اليوم، في القطاع الرابع من المخيم الخاص بالنازحين السوريين. ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وقد أسفرت عن العثور على عدد من الدراجات النارية الممنوعة في المخيم إضافة إلى زيوت مخصصة لتنظيف الأسلحة. الجدير بالذكر أن المرتزقة يقومون بتفخيخ هذه الدراجات وإرسالها إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

كما تم العثور على مواد متفجّرة، وتم اعتقال أصحاب الدراجات وقاطني الخيمة التي عُثر فيها على المتفجرات.

وكانت قوى الأمن قد أبلغت قاطني القطاع الرابع عند الدخول إليه، بعدم الخروج من خيمهم، ثم بدأت عمليات البحث. وتم جمع اللاجئين بشكلٍ آمن لتجديد سجّلاتهم.

هذا وقامت إدارة المخيم بتوزيع المياه والمواد اللوجستية على اللاجئين في الأماكن التي تم تفتيشها. فيما لا تزال الحملة مستمرة إلى الآن.

(ر)

ANHA