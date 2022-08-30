تتواصل المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مخيم الهول في يومها السادس في القطاع الثالث من المخيم والمخصص للاجئين العراقيين.

وبدأت عمليات البحث والتفتيش في الساعة الخامسة من فجر اليوم ولا تزال مستمرة إلى الآن. في البداية قامت قوى الأمن الداخلي باستدعاء اللاجئين. ثمّ تم إخلاء الخيم بحذر وجّمع قاطنو القطاع الثالث لتجديد سجلّاتهم.

أسفرت عمليات البحث والتفتيش هذا الصباح عن عثور قوى الأمن الداخلي على العديد من المعدّات؛ كالهواتف المحمولة وحافظاتها، ذخيرة سلاح M-16، سكاكين، سواطير ومناشير مخبّأة تحت الأرض وصادرتها. كما تمّ القبض على قاطن الخيمة المشتبه فيه.

ويُشار إلى أنّ عمليات التطهير والبحث لا تزال مستمرة.

(ج ب- أ س/ ر)

ANHA