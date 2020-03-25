استمرار حملات التعقيم في الشهباء وتوزيع المنظفات للاهتمام بالنظافة

في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وإصدار الإدارة الذاتية عدة قرارات للوقاية من انتشاره، من خلال أخذ التدابير الصحية، وإعلان حظر للتجوّل.

بادرت المجالس ولجان الشؤون الاجتماعية في مقاطعة الشهباء، بتقديم كميات من المنظفات والمعمقات للكومينات، لتوزيعها على الأهالي .

هذا وقد حُدد التوزيع على مرحلتين: في المرحلة الأولى يتم توزيع أنواع من المواد المنظفة" الصابون، واللودالين ومنظف للملابس"، فيما تتضمن المرحلة الثانية توزيع مادة الكلور.

وفي قرية كفر قارص التابعة لناحية أحداث في مقاطعة الشهباء، رصدت وكالتنا عملية التوزيع، حيث تحدثت خلالها الرئيسة المشتركة لكومين القرية زينب كمال وقالت : "التوزيع يكون على المنازل في القرية، وتقدّم لهم المنظفات للمساعدة في عمليات التعقيم والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

زينب أشارت إلى أنه وتفادياً للتجمع أثناء التوزيع يتم تبليغ كل عائلة على حدة بعملية تبادلية، وتستلم كل عائلة ما خصص لها.

ودعت زينب الأهالي إلى أخذ الحذر من فيروس كورونا، والتعامل معه بشكل جدي والوقاية منه بالطرق الاحترازية اللازمة.

ومن جانبه تحدث المواطن علي بكر " نشكر جهود الإدارة الذاتية والكومين على تقديم العون وتأمين حاجاتنا".

أما العضو في لجنة الشؤون الاجتماعية عدنان جعفر قال " وزعنا المنظفات بشكل متناوب، وبكميات أكبر على كافة أهالي القرية، وذلك تجنباً لتجمعهم أمام الكومين، وفي المرحلة الثانية سنقوم بتوزيع مادة الكلور".

وفي سياق متصل، تستمر بلديات الشعب في مقاطعتي عفرين والشهباء بحملات التعقيم التي بدأتها منذ أيام بهدف منع انتشار فيروس كورونا في المقاطعة.

حيث قامت منذ صباح اليوم بالرش عن طريق جهاز ضباب الدخان محملا على الجرارات في عدة قرى ونواحي مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا.

القرى والنواحي التي تقوم البلديات اليوم برشها هي (فافين، مخيم برخدان، تل رفعت، آقيبة، أحرص، كفر نايا)، ويحتوي ذلك الجهاز على مبيدات تقضي على الفيروسات والحشرات.

هذا وستقوم بلديات الشعب بحملتها على ثلاث مراحل، الأولى تعقيم المؤسسات والمجالس، والثانية تعقيم الأحياء والشوارع، والثالثة تعقيم المنازل والمخيمات.

ويذكر أن من أهم الإرشادات الصحية التي تهيب هيئة الصحة المواطنين إلى التقيد بها هي الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة، وتعقيم المنازل.

(ل ش/سـ)

ANHA