استمرار فعاليّات الأغنية الفلكلورية لليوم الثالث في الرقّة

ويستمر مهرجان الأغنية الفلكلورية في مدينة الرقة في يومه الثالث على التوالي بمشاركة العشرات من الفنانين والشعراء، وعدد من طلبة مدينة الرقة الذين شاركوا في العروض المسرحية، وسط إقبال جمهوري واسع من أبناء مدينة الرقة وباقي المناطق السورية.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث للمهرجان بإلقاء كلمة ترحيبية من قبل عضو لجنة التربية والتعليم علي الصالح، رحّب من خلالها بالحضور والفرق المشاركة في الفعاليّات وطلبة المدارس في الرقة.

ثم قدّمت فرقة الفنون الشعبية في الرقة أغاني فلكلورية متنوّعة، تميّز بها تراث الرقة.

ومن ثمّ اختتمت فعاليات اليوم الثالث بتقديم لجنة التربية والتعليم جوائز رمزية لذوي الاحتياجات الخاصّة في الرقة دعماً وتشجيعاً لهم.

هذا، وستستمرّ فعاليّات المهرجان ليومين قادمين.

(ع خ/إ)

ANHA