استمرار فعاليات مهرجان سترفان الثالث بعروض الألعاب الرياضية للفتيات

ويستمر المهرجان الذي نظمته حركة المرأة الشابة في إقليم الفرات في يومه الثاني على التوالي بفعاليات رياضية.

ويقام المهرجان في مبنى هيئة الشباب والرياضة وملعب "صداقة كوباني والنرويج رقم 1".

وتشارك ٧ فرق في فعاليات المهرجان من نوادي مختلفة في مدينة كوباني لتقديم الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

وبدأت فعاليات المهرجان بلعب مباراة كرة الطاولة ومن ثم لعبة الشطرنج تلتها لعب التايكواندو من قبل فرقة منبج للتايكوندو.

ومن ثم تم لعب لعبة سباق الجري بالأكياس ومن ثم تم لعب سباق الجري وحمل البيض وسباق الدراجات الهوائية.

وكما تخلل المهرجان لعبة كرة الطائرة وكرة القدم.

والجدير بالذكر أن كافة المشاركات في العروض الرياضية هن من الشابات.

(م عل)

ANHA