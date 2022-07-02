استمرار فعاليات مهرجان السلام للطفولة في يومه الثالث على التوالي

تستمر فعاليات مهرجان السلام للطفولة في عامه الثالث على التوالي تحت شعار "لنعيش طفولتنا بحرية وسلام "، حيث أقيم اليوم الثالث منه، في بلدة الجرنية التابعة لمنطقة الطبقة .
خبر 2022-07-02T18:01:00 الطبقة

وحضر المهرجان، ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وإدارة المرأة، والشبيبة الثورية والمرأة الشابة والمئات من أطفال وأهالي الجرنية.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2022/07/02/150216_mhrjan-alslam-lltfwlh-ystmr-fy-bldh-aljrnyh-fy-ywmh-althalth-ala-altwaly-28329.jpg

وبدأ المهرجان بالترحيب بالحضور من قبل العضو في مركز الثقافة والفن في الطبقة عامر لعناد ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

بعدها قدمت الفرق التابعة لمركز الثقافة والفن في الطبقة عدة فقرات فنية، جسدت ثقافة المنطقة وهي “فرقة أطفال الفرات للغناء الجماعي، فرقة غصن وفرقة الفنون الشعبية، فرقة أفستاخابور وفرقة التراث الكردي "

كما قدم مركز الثقافة والفن في الجرنية عدة عروض فنية ومسرحية قدمتها كل من فرقة الفنون الشعبية، وتراث الجرنية "

واختتم المهرجان بتكريم مركز الثقافة والفن في الجرنية من قبل مركز الثقافة والفن في الطبقة.

هذا ومن المقرر  أن تقام فعالية  اختتام مهرجان السلام للطفولة في عامه الثالث يوم غد في مركز الثقافة والفن في الطبقة بعرض لوحات فنية للأطفال.

(س ك /ٍسـ)

ANHA


إقرأ أيضاً