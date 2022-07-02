استمرار فعاليات مهرجان السلام للطفولة في يومه الثالث على التوالي

وحضر المهرجان، ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وإدارة المرأة، والشبيبة الثورية والمرأة الشابة والمئات من أطفال وأهالي الجرنية.

وبدأ المهرجان بالترحيب بالحضور من قبل العضو في مركز الثقافة والفن في الطبقة عامر لعناد ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

بعدها قدمت الفرق التابعة لمركز الثقافة والفن في الطبقة عدة فقرات فنية، جسدت ثقافة المنطقة وهي “فرقة أطفال الفرات للغناء الجماعي، فرقة غصن وفرقة الفنون الشعبية، فرقة أفستاخابور وفرقة التراث الكردي "

كما قدم مركز الثقافة والفن في الجرنية عدة عروض فنية ومسرحية قدمتها كل من فرقة الفنون الشعبية، وتراث الجرنية "

واختتم المهرجان بتكريم مركز الثقافة والفن في الجرنية من قبل مركز الثقافة والفن في الطبقة.

هذا ومن المقرر أن تقام فعالية اختتام مهرجان السلام للطفولة في عامه الثالث يوم غد في مركز الثقافة والفن في الطبقة بعرض لوحات فنية للأطفال.

(س ك /ٍسـ)

ANHA