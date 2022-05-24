استمرار فعاليات خيمة المقاومة والكرامة في يومها الثالث

واستقبل أهالي ناحية ديرك الوفود الزائرة وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في زاب وآفا شين.

وبعد وصول أهالي ناحية تربه سبيه وأعضاء الاتحاد الرياضي إلى خيمة المقاومة والكرامة، بدأت فعاليات اليوم الثالث بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيون تضمن حديثاً للقائد عبدالله أوجلان حول دور الشبيبة في الثورات.

كما قدم عضو مركز دجلة للثقافة والفن نومان آمد عدداً من الأغاني الثورية.

وخلال فعاليات اليوم الثالث تحدث الإداري في حركة شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه حسين الشيخ وقال:" إن هدفنا من نصب خيمة المقاومة والكرامة دعم ومساندة قوات الكريلا ".

وأضاف الشيخ" إن فعاليات الشبيبة الثورية هي رسالة لقوات الكريلا الذين سطروا ملاحم البطولة ضد الفاشية التركية الطورانية ".

وأشار الشيخ إلى أن الشبيبة ستواصل نشاطاتها من خلال المظاهرات على مستوى إقليم الجزيرة. مؤكداً أن الشبيبة الثورية لم تقف مكتوفة الأيدي حيال الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع".

هذا ومن المقرر أن يزور أهالي مدينة قامشلو خيمة المقاومة والكرامة في يومها الرابع يوم غد الأربعاء، حيث ستنتهي فعاليات الخيمة بإصدار بيان إلى الرأي العام.

(ع-ع/ك)

ANHA