يشهد ملعب المحترفين بمدينة الحسكة لليوم الثالث على التوالي استضافة بطولة دوري "العودة "الذي تنظمه لجنة مهجري سري كانيه بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة ـ عبر مباريات ودية حيث أقيمت في اليوم الأول مباراتان، الأولى بين فريق صلاح الدين وفريق ميتان والثانية بين فريق شبيبة الحسكة وفريق بئر نوح.

فيما لعب في اليوم الثاني أمس الاثنين فريقا دجلة وصلاح الدين تلتها مباراة ثانية حيث التقى فريق واشوكاني وفريق بئر نوح، أما اليوم فأقيمت مباريات بين كل من فريقي صلاح الدين وميتان، وفريقي بئر نوح وشبيبة الحسكة.

هذا وسيتأهل للمباراة النهائية التي ستقام غداً الأربعاء الفريقان اللذان سيتصدران الدوري.

وتأتي هذه البطولة في سياق التأكيد والإصرار على حق العودة وتحرير كل المدن المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي وعلى رأسها مدينة سري كانيه /رأس العين/ وإيصال رسالة للعالم أجمع أن شعوب المنطقة تقاوم هذا الاحتلال بجميع الوسائل والسبل بحسب ما أفاد به لوكالتنا كابتن فريق صلاح الدين شفيع ناصو.

هذا وسيختتم الدوري يوم غد الأربعاء بإقامة المباراة النهائية وتكريم الفائزين.

(م ع/ل)

ANHA