استمرار فعاليات أول معرض للكتب الكردية في يومه الثالث في قامشلو

وبدأت فعاليات اليوم الثالث والأخير للمعرض بإلقاء محاضرة بعنوان (لاستذكار اللغة الكردية) من قبل الباحث والكاتب الكردي أرشك بارافي.

وتحدث بارافي في محاضرته عن تاريخ اللغة الكردية وأصولها، وناقش أيضاً مبدأ وفلسفة اللغة والفقه اللغوي وعلاقتها بالتاريخ الكردي وتعدد اللهجات الكردية وتنوعها.

هذا، ومن المقرر إقامة حفلة لتوقيع عدة كتب جديدة موجودة ضمن المعرض، في تمام الساعة 19:00 مساءً.

وكانت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة قد افتتحت أول أمس، أول معرض للكتب الكردية، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، بالتزامن مع حلول يوم اللغة الكردية المصادف (15آيار).

ويهدف المعرض إلى عرض النتاجات الأدبية للكتّاب الكرد، وإخراجها للأجيال الجديدة التي تتعلم في مدارس روج آفا باللغة الكردية، ولتكون فرصة لعرض الكتب القديمة وطباعة كتب جديدة وإصدارها، والذي تضمن أكثر من 10 آلاف كتاب و2524 عنواناً.

(س ر)

ANHA