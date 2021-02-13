استمرار فعاليات اليوم الثاني من خيمة اعتصام الشبيبة في ديريك

وتوافد أهالي منطقة برآف، ومجمع اللغة الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي وأعضاء محكمة الشعب في ديريك وبلدية الشعب في ديريك ومجلس عوائل وأعيان العشائر إلى خيمة الاعتصام، فيما يتناوب حزب الاتحاد الديمقراطي في الخيمة.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، تلتها كلمة عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في ديريك صبحي إلياس، الذي قال: "نمر بمرحلة حساسة وخاصة في شهر شباط الذي تم فيه المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان وحركة التحرر الكردستانية والشعوب التواقة للحرية".

وتابع إلياس: "الهجمات الفاشية التركية على منطقة غاري في هذا الوقت استمرارية المؤامرة التي طالت القائد عبدالله أوجلان، لذا يتطلب من جميع المكونات وشعوب المنطقة تصعيد وتيرة النضال والحفاظ على مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا التي كانت ثمرة دماء آلاف الشهداء".

كما تحدث الباحث الكردي محمود كالو عن مقاومة الشعوب الثورية وتحضيرهم واستعدادهم للحرب الخاصة التي تمارسها الأنظمة الرأسمالية والدول المحتلة للقضاء على الشعوب وحقوقهم".

وتابع: "الدولة التركية تعيش على إنهاء الشعوب والمكونات وإقصائها، فالدولة التركية المحتلة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعبين الأرمني والكردي وجميع شعوب المنطقة".

وأشار كالو إلى أن "الفاشية التركية تحاول بكل الأساليب القضاء على حركة التحرر الكردستانية وفكر القائد عبدالله أوجلان الذي يمثل إرادة الشعوب المطالبة بحقوقها، لذا يجب أن نستعد لأي طارئ، ونساند قواتنا".

وأضاف إن "المطلوب من جميع الشعوب والمكونات أن يكونوا على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات للحفاظ على قيم ثورة شمال وشرق سوريا، وعدم فتح المجال أمام العدو لخرق مؤسساتنا، فتنظيم الشعوب دليل على نجاح وانتصارها ".

تاليًا قدمت فرقة جودي عددًا من الأغاني الثورية، ثم قدمت فرقة آفا مزن للمسرح عرضًا مسرحيًّا عن المقاومة والروح الرفاقية.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات خيمة الاعتصام ليوم غد وهو الأخير، وسيتناوب فيه مؤتمر ستار.

(ع ع/س ر)

ANHA