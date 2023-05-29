استمرار فعاليات المعرض الثامن للفن التشكيلي في يومه الثاني

ويُقام المعرض في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، تحت شعار "سنعمل معاً ليكون الفن ربيع القلوب".

يُنظّم المعرض من قبل هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا وبالتعاون مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة.

وتُعرض فيه 109 لوحة رسمها أكثر من 100 فنّان ورسّام في شمال وشرق سوريا، نصفهم نساء.

وتسلّط اللوحات الضوء على الثقافة والفلكور الكرديين، المواقع الأثريّة في عفرين والارتباط بأشجار الزيتون، الطبيعة، منازل الكرد، التهجير والنزوح وغيرها. كما يضمّ المعرض لوحاتٍ رُسمت فيها شهيدات وحدات حماية المرأة والشهيد يوسف كلو.

هذا وسيُختتم المعرض الذي يلقى اهتماماً كبيراً يوم غد الثلاثاء.

(هـ أ/ر)

ANHA