استمرار فعاليات الاحتفاء بميلاد القائد عبد الله أوجلان بزراعة الأشجار

تحت شعار "ميلاد القائد أوجلان هو انبعاث الحياة الحرة"، وضمن فعاليات الاحتفاء بميلاد القائد عبد الله أوجلان، زرع اليوم أكثر من ١٠٠ شجرة في حديقة القائد بمقاطعة كوباني.

وتوجّه العشرات من عضوات وإداريات مؤسسات الإدارة الذاتية في مقاطعة كوباني إلى حديقة القائد في قرية سفتك غربي مدينة كوباني، لزراعة الأشجار احتفاءً بميلاد القائد، وسط ترديد هتافات "لا حياة بدون القائد".

وتحدثت خلال الفعالية، الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران، لطفية سليمان، للمشاركات، أشادت فيها بهذا اليوم، وقالت: "يوم ميلاد القائد كان شروقاً جديداً في الظلام المخيّم على الشعب الكردي وباقي الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، لذا اليوم لن نقف مكتوفات الأيدي، وسنسعى بكل طاقتنا حتى إنهاء العزلة ونحرر قائدنا جسدياً".

وانتهت الفعالية بزراعة المشاركات أشجار الصنوبر الـ 100 في حديقة القائد.

(ن ك/د)

ANHA