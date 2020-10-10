استمرار دوري كرة القدم للسيدات وتخلله فعالية لاستنكار المؤامرة الدولية على القائد

وحمل الدوري الذي انطلق في الـ3 من تشرين الأول الجاري اسم "زينب معمو" لاعبة فريق بابنس التي فقدت حياتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ بضعة أسابيع.

وبدأت المباراة الأولى بين فريق برخدان ضد فريق أرمانج أحداث، والتي انتهت بـ3 أهداف مقابل هدف لصالح فريق مخيم برخدان.

وفي المباراة الثانية التي بدأت بين الفريق آفرين تل رفعت ضد فريق شيراوا وانتهت بـ 7 أهداف مقابل صفر لصالح فريق آفرين تل رفعت.

والمباراة الثالثة كانت بين الفريقين فريق زنوبيا ضد فريق آكري تل قراح وانتهت بـ 8 أهداف مقابل صفر لصالح فريق آكري تل قراح.

والمباراة الرابعة كانت بين الفريقين فريق صوت أحداث ضد فريق آقيبة وانتهت بـ 4 اهداف مقابل هدف واحد لصالح صوت أحداث.

وفي نهاية المباريات استذكرت اللاعبات المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان وذلك برسم اسم القائد عبد الله أوجلان في وسط ملعب بابنس.

هذا وسيستمر دوري الفرق المشاركة باللعب حتى التأهيل إلى الدور النهائي.

(م ح)

ANHA