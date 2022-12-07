استمرار عقد الاجتماعات الجماهيرية في منبج والأهالي يطالبون باستمرار عقد مثل هذه الاجتماعات

وجاءت آراء المواطنين في استطلاع رأي لوكالتنا على هامش اجتماع جماهيري عقد اليوم في مدينة منبج، من قبل الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، لشرح ما تشهده سوريا عموماً، وشمال وشرق سوريا خصوصاً من تطورات سياسية وعسكرية، وأهداف التصعيد التركي الأخير.

المواطن عبد الرحمن الحميدي من مدينة منبج، الذي ثمّن جهود الإدارة الذاتية عقب انتهاء الاجتماع، قال "جاءت هذه الاجتماعات في التوقيت الصحيح، في ظل ما تتعرض له مناطقنا من تهديدات وهجمات الدولة التركية، ليتم شرح الوضع السياسي بشكل موسع لكافة الأهالي في المنطقة".

وأضاف: "استفدنا من هذا الاجتماع، كوننا سمعنا بشكل مباشر وجه لوجه من المسؤولين والقياديين، ونظراً لما اطلعنا عليه من آخر المستجدات السياسية، وما تقدم عليه الدولة التركية من انتهاكات، وما أهدافها من تلك التهديدات والهجمات على المنطقة".

وعدت المواطنة فاطمة بكو، هذا النوع من الاجتماعات مهماً، قائلة: "نشهد تهديدات وهجمات مستمرة من قبل الدولة التركية على مناطقنا، من خلال هذا الاجتماع يمكن لعموم أهالي منبج الآن أن يكونوا على دراية كافية بما يحيط بهم من مخاطر، وواجباتهم، ويدفع بهم للمقاومة نظراً لما تحمله تلك الهجمات من مخاطر في المستقبل على شعوب المنطقة".

وترى فاطمة بكو ضرورة تكثيف الإدارة لهذا النوع من الاجتماعات الجماهيرية مع كل تطور جديد تشهده مناطقهم، قائلة: "يجب تكثيف الاجتماعات من قبل الإدارة المدنية الديمقراطية لتوعية كافة الشعب بشكل أكبر".

وتستمر الاجتماعات الجماهيرية المتفرقة التي تعقد من قبل الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، لتدخل اليوم بهذا الاجتماع يومها الثالث، التي تحاول من خلالها توضيح ما تشهده المنطقة من تطورات على مختلف الأصعدة.

وشارك في اجتماعات اليوم أعضاء وعضوات لجنة التربية والتعليم، ومعلمو مدارس مدينة منبج، وكذلك المجالس المحلية في الجهة الغربية والجنوبية للمدينة، كل منها على حدة.

وتخلل الاجتماع، شرح مفصل من الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة محمد علي العبو لآخر المستجدات السياسية، التي شملت التطرق للمواقف الأخيرة التي صدرت من القوى الدولية حيال الأزمة السورية، وما تشهده البلاد من تهميش للحل.

وكذلك ما تتعرض له الأراضي السورية من محاولات تركيا لاحتلالها، لا سيما مناطق شمال وشرق سوريا، والأسباب التي تكمن وراء تصعيد دولة الاحتلال التركي لتهديداتها وهجماتها، وما تتذرع به تركيا لتحقيق أطماعها الاستعمارية في البلاد.

وعرج العبو على ما تعرض له شمال وشرق سوريا من هجوم واسع النطاق جوي وبري، وما خلفه من أضرار، وما واجهه من مواقف دولية خجولة لم ترقَ للمستوى المطلوب.

وأشار إلى ما يتوجب على شعوب شمال وشرق سوريا اتباعه، من تدابير احترازية لمواجهة ما تمر به المنطقة، على مختلف الأصعدة منها الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك العسكرية، مؤكداً أن القوات العسكرية المرابطة على خطوط الجبهات باتت على أتم الاستعداد للدفاع على المنطقة، ويتوجب على الشعب الاستعداد لما قد تشهده المدينة تزامناً مع أي هجوم بري واسع النطاق.

وانتهت الاجتماعات اليوم، باطلاع الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، على رؤية الأهالي، وردت على استفسارات وتساؤلات الأهالي.

(ش س/أم)

ANHA