استمرار عملية الإحصاء السكاني في ديرك مع انتهائها في كركي لكي وجل آغا وتل كوجر

تستمر عمليات الإحصاء السكاني لليوم الثاني في منطقة ديرك، لتشمل ناحية ديرك ومنطقة برآف، والتي من المفترض أن تنتهي اليوم.

ويجري الإحصاء بتسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين والمسافرين والأسر الوافدة والمهجرين والنازحين إلى شمال وشرق سوريا وطبيعة عملهم، ويتم التحقق من اسم الشخص وعنوانه الحالي وعدد أفراد الأسرة المقيمين والمغتربين.

ولسير آلية العمل، تم تعطيل جميع مؤسسات ومراكز الإدارة الذاتية في نواحي ديرك، وسط التنسيق مع الكومينات والمجالس.

وعن سير العملية الإحصائية، صرحت الرئيسة المشتركة لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، بشرى شيخي، لوكالتنا "إن عملية الإحصاء مستمرة في يومها الثاني في منطقة ديرك ونواحيها، حيث باشرت فرق الإحصاء في ساعات الصباح العمل بشكل مكثف، وسط تعاون الأهالي مع فرق الإحصاء، وعدم وجود أي عوائق".

ونوهت بشرى إلى "أن عملية الإحصاء في منطقة ديرك ونواحيها ستنتهي مساء اليوم مع إمكانية تمديدها".

(ع ع- س م/سـ)

ANHA