استمرار عمليات التمشيط والبحث في الحسكة

وتستمر قوى الأمن الداخلي، وبمساندة قوات سوريا الديمقراطية في حملة البحث والتمشيط ضد خلايا داعش في مدينة الحسكة، بعد الإعلان عن السيطرة التامة على سجن الصناعة بحي غويران في الـ 26 من كانون الثاني المنصرم.

وأفاد مراسلنا في مدينة الحسكة عن وصول عمليات التمشيط والبحث إلى حي "خشمان" في الجهة الشمالية للمدينة، ويشهد حيّا "خشمان، والصالحية" في هذه الأثناء، انتشاراً أمنياً مكثفاً مصحوباً بعمليات تفتيش دقيقة في شوارع ومنازل الحيين، بعد الانتهاء من عملية التمشيط والبحث في حي "العزيزية".

بينما تشهد مدينة الحسكة اليوم؛ انتشاراً لحواجز قوى الأمن الداخلي ودورياتها، وعودة الحياة الطبيعية بعد انتهاء حظر التجول الكلي، واقتصاره على الجزئي الذي سيدخل حيّز التنفيذ عند الساعة الـ 6 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحاً.

(أم)

ANHA