استمرار التصعيد العسكري في السودان وحصيلة القتلى تصل لـ2800

اتسع نطاق المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور غرب السودان، الأحد، إذ أسفر قصف متبادل عن مقتل 12 مدنياً على الأقل في نيالا، المدينة الواقعة جنوب الإقليم، والتي يواصل السكان الفرار منها.

وقال طبيب في المدينة لوكالة الأنباء الفرنسية، طالباً عدم نشر اسمه، إن "12 مدنياً قتلوا في نيالا، حسب حصيلة أولية".

وأضاف: "نحن نعرف أن آخرين قتلوا أو جرحوا، ولم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى، لأن المعارك العنيفة تحول دون التنقلات".

ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من نيسان، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفرت المعارك عن مقتل 2800 شخص، كما نزح أو لجأ إلى الدول المجاورة 2,5 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

وكانت حصيلة الضحايا كبيرة، خصوصاً في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث انضم للقتال مدنيون ومقاتلون قبليون.

ووفق الأمم المتحدة، سقط في الجنينة "1100 قتيل"، كما وقعت تجاوزات يمكن أن ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

قصف في الخرطوم

وعلى الناحية الأخرى من الحدود، يقيم اللاجئون السودانيون تحت أسقف صنعت من فروع الأشجار، أو يقفون في طوابير طويلة للحصول على حصتهم من المياه والغذاء.

وبالمجمل، نزح 2,2 مليون سوداني داخل بلادهم، فيما لجأ نصف مليون آخرون إلى الدول المجاورة.

وعلى مدى أسابيع، حاول الأمريكيون والسعوديون حمل طرفي الصراع على الوصول إلى تسويات، أو إلزامهما على الأقل بفتح ممرات آمنة. لكن منذ الأربعاء علقت واشنطن جهودها.

وفي العاصمة الخرطوم، صعّد الجيش قصفه الجوي، في حين ضاعفت قوات الدعم السريع عدد الحواجز التي تقيمها على الطرق، وكثفت قصفها المدفعي لمواقع الجيش والشرطة.

والأحد، أكد مصدر في قوات الدعم السريع لوكالة الأنباء الفرنسية، أن هذه القوات "سيطرت على قاعدة للشرطة في جنوب الخرطوم، وعلى كل المعدات التي كانت بداخلها".

والسبت، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرتين حربيتين للجيش.

من جهته، أكد الجيش أنه صد "ثلاث هجمات للمتمردين".

(د ع)