استمرار القصف التركي ومخلفات قذائفه يهددان حياة أهالي ريف مقاطعة كري سبي

استهدفت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بشكل عنيف على مدار اليومين الماضيين بالأسلحة الثقيلة كلاً من القرى (لقلاقو، ذنوبيا، عريضه، صوان، بير زنار، خربت بقر، كيجقران، صليبي، كورك) المأهولة بالسكان، واستخدمت في قصفها قذائف الهاون، والمدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ والدبابات.

ونتيجة لذلك تتعرض حياة الآلاف من المدنيين في قرى الريف الغربي لمدينة كري سبي/ تل أبيض المحتلة للخطر، حيث أصيب في القصف الأخير قبل يومين الطفل محمد إبراهيم البالغ من العمر 17 عاماً من قرية صوان نتيجة القصف، وتضررت ممتلكات ومنازل المدنيين بشكل كبير.

وبالقصف المستمر والهجمات التي تشنها على الريف الغربي والجنوبي لمدينة كري سبي/ تل أبيض وناحية عين عيسى والطريق الدولي تخرق تركيا بنود اتفاقية سوتشي التي توصلت إليها مع روسيا في 22 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، والتي نصت على 10 بنود من ضمنها انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى ما بعد 30 كيلومترًا عن الحدود التركية السورية، ووقف إطلاق النار.

وأثناء القصف الذي تعرضت له منذ يومين قرية كيجقران الواقعة جنوب غربي مدينة كري سبي بـ30 كم، عثر أهالي القرية على قذيفة دبابة تركية لم تنفجر بعد، والتي تعتبر تهديداً آخر لحياة المدنيين.

ففي تاريخ الـ 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم فقدَ الطفلان عبيد اسماعيل الأحمد (16عامًا) ومحمد علي أحمد (18عامًا) حياتهما، بينما أُصيب اثنان آخران بجراحٍ بليغة، جراء انفجار قذيفة مدفعية من مخلفات القصف التركي بهم بالقرب من قرية أبو صرة على الطريق الدولي.

وفي هذا السياق، قالت المواطنة فاطمة عثمان من قرية كيجقران بأن الاحتلال التركي شن قصفاً عنيفاً يوم أمس بالأسلحة الثقيلة على قريتهم والقرى المجاورة لهم والمأهولة بالسكان وأن إحدى القذائف سقطت بجانب منزلهم بين أشجار الزيتون، ولكنها لم تنفجر، ووقعت بجانب الطريق المؤدي إلى القرية وحتى الآن لم تنفجر تلك القذيفة.

ونددت فاطمة بهجمات الاحتلال التركي الساعي لتهجيرهم من قراهم، مؤكدة على رفع وتيرة مقاومتهم ضد هجمات وسياسات الاحتلال التركي والبقاء على أرضهم وعدم ترك قراهم للعدوان، ومساندة قواتهم التي تحمي أرضهم وعرضهم والوقوف إلى جانبها في وجه الهجمات التركية.

ويذكر بأن الاحتلال التركي ومرتزقته أجبروا أهالي قرية الناصرية القريبة من بلدة شركراك التابعة لناحية عين عيسى في مقاطعة كري سبي على النزوح من القرية وإفراغها بشكل قسري، ليتخذوها كمعقل لهم، والذي يعد جزءاً من سياسة التغيير الديمغرافي التي تتبعها في المناطق التي احتلتها.

وتستمر دولة الاحتلال التركي ببناء القواعد العسكرية على طول الطريق الدولي وعلى خطوط التماس في الجهة الغربية لمدينة كري سبي، ويستمر استقدام التعزيزات إلى تلك القواعد.

(ل)

ANHA