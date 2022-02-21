استمرار القصف الأوكراني على جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

وقالت جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة ذاتياً عن مقتل مدنيين اثنين، اليوم الإثنين، خلال قصف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو أراضي الجمهورية "الانفصالية".

ويذكر أن مدنيين اثنين قتلا أمس الأحد خلال محاولة اختراق وهجوم شنه الجيش الأوكراني في منطقة بيونيرسكي السكنية في لوهانسك، وفق ما أفادته شبكة روسيا اليوم.

إلى ذلك أفادت سلطات لوهانسك أمس بتعرض المنطقة لقصف مكثف بمنظومات المدفعية من قبل القوات الأوكرانية على طول خط التماس، حيث انتهك المسلحون الأوكرانيون نظام وقف إطلاق النار 50 مرة، منفذين عمليات قصف استهدفت 24 بلدة في الجمهورية الانفصالية، وذلك باستخدام نشط للأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك.

كما تشهد جمهورية دونيتسك "الانفصالية" انتهاكاً وقصفاً متواصلاً من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق السكنية والمرافق العامة.

وقتل عسكري تابع لقوات دونيتسك وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة القصف الأوكراني بالمدفعية الثقيلة على قرية كومينتيرنوفو بجنوب دونباس، إضافة إلى مقتل مدني نتيجة لقصف ضواحي دونيتسك.

من جانب آخر في ضوء القصف العنيف واستهداف المرافق العامة، قالت مصادر رسمية إن القوات الأوكرانية استهدفت المدارس، إذ تعرضت مدرستان في منطقة بتروفسكي ومنطقة كييفسكي في دونيتسك لأضرار جسيمة جراء القصف العنيف.

(د ع)