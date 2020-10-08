استمرار الندوة الحوارية حول حرية القائد أوجلان في كوباني

وتأتي هذه الندوة قبل يوم واحد من حلول الذكرى السنوية لبدء المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان عام 1998 والتي أدت إلى اعتقاله عام 1998 في العاصمة الكينية نيروبي.

وبدأت الفترة الصباحية من الندوة الحوارية التي تديرها أكاديميات المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات في منتزه "روني وار" في مدينة كوباني بإلقاء أولى المحاضرات ضمن برنامج الندوة حول "حقيقة القائد في حل المشكلة الكردية" من قبل نائبة مجلس المرأة للعدالة في إقليم الفرات فلك يوسف، تحدثت فيها عن حقيقة أفكار أوجلان في حل المشكلة الكردية وأنه لا يمكن حلها دون تحقيق حريته.

وكما تطرقت فلك يوسف في محاضرتها إلى المؤامرة الدولية التي حيكت ضد أوجلان، وقالت: "إن هذه المؤامرة كان هدفها القضاء على الوجود الكردي من خلال شخص القائد".

وبعدها انضم إلى قاعة المحاضرة العضو في لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان رانيار حيدر من ألمانيا عبر برنامج السكايب، وقال من خلال مشاركته إن "الهدف من المؤامرة الدولية بشخص القائد كانت كسر إرادة الشعب الكردي والقضاء عليه، وإن الدول المهيمنة كانت تعلم بأن فكر القائد سيؤثر على العالم أجمع وأنه سيكون بمثابة خطر على سلطتهم على العالم لذلك قاموا بهكذا مؤامرة".

وأضاف بأنهم يعملون في الدول الأوروبية لإيصال فكر أوجلان إلى أنحاء العالم، ولينتشر فكره بين المجتمع الأوروبي وأن هدفه تحقيق الديمقراطية بين الأمم.

وألقى الرئيس المشترك لبلدية الشعب في شمال وشرق سوريا جوزيف لحدو محاضرة في محور "حقيقة القائد وحل مشكلة الشرق الأوسط"، والذي قال من خلالها إن "حقيقة القائد تتلخص في حل المشكلة الكردية، مشاكل الشرق الأوسط وحرية المرأة، وإن القائد وصل إلى حل الأمور بشكل موضوعي وواقعي وليس بشكل خيالي عبر دراسته لتاريخ البشرية من المواضيع والمجالات كافة واستنتج بحل الأمور بطرق علمية وواقعية".

وأشار جوزيف لحدو إلى أن فكر أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية هو الحل للحروب والصراعات كافة التي تدار في الشرق الأوسط لأنه مشروع سلام.

وتستمر أعمال الندوة بإلقاء المحاضرات والنقاش حولها من قبل الحضور، وسيتم نقاش محاضرتي "كبديل للحضارة الرأسمالية مشروع الأمة الديمقراطية"، "لحل المشكلات التاريخية والحديثة انتهاج خط القائد عبد الله أوجلان" ضمن برنامج الندوة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الندوة إلى الساعة 4 عصرًا وفق تنظيم برنامج الندوة من قبل أكاديميات المجتمع الديمقراطي.

(ج)

ANHA