استمرار المطالبات بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية

وأطلق الكردستانيون في العاصمة السورية دمشق بتاريخ الـ 8 من شهر آذار الجاري حملة لجمع التواقيع المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة "المنظمات الإرهابية".

وفي السياق أصدر الكردستانيون اليوم بياناً بهذا الصدد قرأ من قبل الإداري في مجلس الشعب في مدينة دمشق فاضل مجدين بحضور عدد من الأهالي.

وذكر البيان أن بقاء اسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب" يشكل عائقاً أمام تحقيق السلام في المنطقة.

وطالب الكردستانيون في بيانهم مجلس الاتحاد الأوروبي والجهات ذات العلاقة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية.

هذا ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى يوم 21 آذار الجاري.

(س.ع/ك)