استمرار المطالبات بالاعتراف بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا

وفي ظل مساعي بعض الدول لإفشال مشروع الإدارة الذاتية وضرب مكتسبات الشعوب، نوّهت العضوة في المجلس العام لحزب سوريا المستقبل زليخة عبدي، إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الإدارة الذاتية على كافة المستويات، لم يرق لبعض الدول، وخاصة بعد إنقاذ مناطق شمال وشرق سوريا من شبح الحروب والاقتتال الداخلي، كما يجري في باقي المناطق السورية الأخرى حتى الآن.

وأكدت زليخة عبدي أن "الإدارة الذاتية من خلال تشكيل إدارة مدنية وعسكرية وسياسية لكل منطقة ومشاركة جميع أطياف الشعب في إدارتها وتوفير كافة متطلبات الحياة للشعب؛ أثبتت خلال سنوات الحرب التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات أنها المشروع الأمثل والحل الأوحد لإنهاء معاناة السوريين".

وبدوره شدد رئيس مكتب التنظيم في مجلس مدينة الرقة لحزب سوريا المستقبل، عيسى الخابور، على تمسّك الحزب بشعار ترسيخ الإدارة الذاتية وتعزيز قوات سوريا الديمقراطية اللذين رُفعا في المؤتمر التأسيسي الثاني للحزب، مؤكداً على وقوف حزب سوريا المستقبل يدًا واحدة مع الإدارة الذاتية.

وأضاف عيسى الخابور "هدفنا في حزب سوريا المستقبل هو حل الأزمة السورية عن طريق الحوار السوري، دون أي تدخّل خارجي، خاصة أن بعض الدول الإقليمية تسعى بكل وسائلها لديمومة الحرب السوريا لتحقيق مصالحها على حساب الشعب السوري الذي أرهقته الحرب".

وطالب أعضاء حزب سوريا المستقبل المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية كممثل رسمي لأكثر من ثلث الشعب السوري الذين يقطنون مناطق شمال وشرق سوريا.

(مـ)

ANHA