استمرار المحاضرات في مقاطعة الحسكة للتعريف بأسبوع البطولة

تستمر فعاليات ونشاطات أسبوع البطولة التي أطلقها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، للتعريف بأسبوع البطولة، ولاستذكار شهدائه، وقاداته، حيث شهدت نواحي مقاطعة الحسكة في كل من "الشدادي، الدرباسية، الهول"، فعاليات في هذا السياق، شملت محاضرات تعريفية، والتطرق لأبعادها السياسية والعسكرية، حضرها العشرات من أهالي النواحي كل منها على حدة.

ففي الدرباسية، خصصت المحاضرة لمعلمي ومعلمات الناحية، وألقيت في معهد الشهيدة روزا جودي، من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي نعمان عربو.

وكذلك ألقيت محاضرة في ناحية الشدادي ضمن صالة اجتماعات بلدية الشعب، من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي رأفت درويش.

فيما ألقيت في ناحية الهول في مركز مجلس بلدة أم حجيرة، محاضرة مماثلة من قبل الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، عمار موسى.

وتناولت المحاضرات استذكار نضال ومقاومة الشهيدين مظلوم دوغان ومعصوم قورقماز(عكيد)، والتطرق لسيرة المناضلين، وكيف استطاعوا هزيمة لاحتلال التركي بنضالهم وإرادتهم الحرة وسطروا بدمائهم ملاحم بطولية، وكيف أن المناضل عكيد أطلق الرصاصة الأولى من أجل قضيته ولغته وثقافته، وأعلن الكفاح المسلح، واستطاع أن يكسر العدو بعزيمته وإصراره وكان السبب في انطلاق مسار جديد لحزب العمال الكردستاني.

كما أشارت المحاضرات إلى أن أسبوع البطولة يبدأ من مقاومة الشهيد مظلوم دوغان الذي جعل من جسده شعلة لإيقاد نار نوروز، وأصبح رمزاً وطريقاً لنضال الحرية، وكيف أن هذه الشعلة استمرت في التوهج، حتى وصلت وتحولت وتطورت تدريجياً، للتجسد فيما يشهده أبناء الشعب الكردي، وكيف أصبحوا مثالاً يحتذى بهم وبمقاومتهم في جميع أنحاء العالم.

وركزت المحاضرات على أن تلك الروح الفدائية أيقظت روح المقاومة داخل أبناء الشعب الكردي، وشعوب المنطقة، الذين كادوا أن يبادوا و يقضى عليهم، وأنها أوصلتهم اليوم لمستوى يرفضون فيه الاستسلام للعدو، وليصبحوا ملهمين للشعب للثورة، وأضحوا بتضحياتهم رمزاً من رموز الفداء وفكراً وثورة وفلسفة يقتدى بهم.

وذكرت المحاضرات أن تضحيات أبناء شمال وشرق سوريا في سبيل تحرير مناطقهم وحمايتها، ليست إلا ميراثاً لتلك الثقافة، وهي ليست إلا شواهد واضحة على استمرار نهج المقاومة التي أطلقها الشهيد مظلوم ومعصوم قورقماز.

(كروب/أم)

ANHA