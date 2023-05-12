استمرار الحصار يتسبب بفقدان مواطن لحياته بحي الأشرفية

تمنع الحواجز المنتشرة حول حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء والتابعة لحكومة دمشق من إمرار المحروقات والطحين والأدوية إلى جانب مواد الترميم اللازمة لإصلاح ما دمره الزلزالين اللذان ضرب سوريا وتركيا في الـ6 والـ20 من شهر شباط الفائت.

وكإحدى تداعيات تأخير إمرار مواد الترميم لمساندة بلدية الشعب بأحياء الشيخ مقصود والأشرفية على إصلاح ما يمكن إصلاحه، فقد اليوم المواطن صلاح محمد حبش حياته متأثرا بالجراح التي أصيب بها جراء انزلاق حجر من أحد الأبنية بحي الأشرفية.

بحسب ما رصده مراسل وكالتنا فإن البناء كان قد تعرض في فترة سابقة للقصف بقذائف الهاون من قبل مرتزقة جيش الاحتلال التركي الذين هاجموا حيي الشيخ مقصود والأشرفية إبان هجمات عام 2016.

إلى جانب أن تأثره بالزلزال وتقلب الأحوال الجوية السائدة اليوم ومنع إمرار المواد اللازمة لضمان عمل لجنة السلامة العامة ببلدية الشعب إلى جانب المحروقات بسبب الحصار، ما أسهم في وقوع الفاجعة الحاصلة.

والمواطن صلاح محمد حبش (53 عاماً) من أهالي قرية درويش التابعة لناحية شران بمقاطعة عفرين المحتلة، هجر قسراً على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته إبان احتلال المدينة في عام 2018 حيث كان يسكن في حي الأشرفية بحلب.

يذكر أن حكومة دمشق تفرض حصاراً خانقاً منذ أكثر من 9أشهر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية تسبب في وفاة طفلين خلال فصل الشتاء نتيجة فقدان وسائل التدفئة.

(غ ش/ك)