استمرار الفعاليات في شمال وشرق سوريا لإحياء ذكرى تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي

ومع حلول الذكرى السنوية الـ19 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD نظمت فعاليات مختلفة في العديد من مناطق شمال وشرق سوريا.

ففي مدينة كوباني، أقيمت فعالية في صالة الفرات بالمدينة، شارك فيها عدد من أهالي المدنية وشخصيات سياسية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وخلالها تحدثت الرئيسة المشتركة للحزب في إقليم الفرات نصرة درويش وقالت:""ما وصلنا إليه هو بفضل الفكر الحر للقائد أوجلان، وأبطال مقاومة السجن الذين بدأوا مقاومتهم بصيام الموت".

وأضافت: "اليوم الملايين يتبنون هذا النهج الحر، ونحن بدورنا تمكنا من الانتصار على العواقب التي واجهتنا بفضل سواعد أبنائنا الكريلا في جبال كردستان، الذين أرهبوا دولة للاحتلال التركي في جبال كردستان، وألحقوا بها الانتصارات المتتالية.

وأشارت: "في كل مكان كان رفاقنا يتعرضون للمضايقات الأمنية، ففي سوريا كان نظام البعث يحاول حصر فكرنا، لكن إرادة شعبنا كانت الفصل في تلك المضايقات وتغلبوا على الجلادين في نظام البعث رغم انقطاع أخبار الكثير من رفاقنا في تلك السجون.

واختتمت نصرة درويش كلمتها قائلة: "اليوم يحاولون عن طريق العملاء القضاء على مشروعنا، ففشلوا في هذا أيضا لأن شعب المنطقة لم يتعود على تزييف تاريخه والركوع لأحد".

وبدوره أضاف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي أحمد خوجه بأن "شعبنا كان بحاجة لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي للتغلب على العوائق التي تواجهه، فتم تلبية رغبة الشعب، وتم تأسيسه الذي كان خطوة للمضي نحو كسر القيود المفروضة على شعبنا".

وتابع: "حزبنا حزب سياسي أخلاقي اجتماعي تأسس على فكر القائد أوجلان، ولهذا اتخذ الخط الثالث في الحروب التي تحصل في المنطقة، وكان اختياره لهذا الخط هو لحماية أهل المنطقة وحفظ دماء أبنائه من الهدر".

وأشار: "عام ٢٠٠٤ استشهد رفاقنا على يد النظام البعثي في سوريا، ورغم هذا لم يتخلى رفاقنا عن مبادئهم وقيمهم، وكان بالمرصاد للمخططات التي تحاك ضد أهلهم".

وفي ختام الفعالية كرمت عائلتي الشهيدة شيلان باقي والشهيد جوان

واختتمت الفعالية بتكريم عائلتي الشهيدة شيلان باقي ورفيقها الشهيد جوان ، اللذين طالتهم يد الغدر والخيانة مع عدد من رفاقهم في مدينة الموصل إثر مؤامرة مشتركة من قبل القوى العميلة لحكومة دمشق والنظام التركي في 29 تشرين الثاني 2004 على الحدود السورية- العراقية.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، افتتح الحزب مكتباً جديداً له بمناسبة ذكرى تأسيه وذلك خلال احتفالية، شارك فيها أهالي الناحية واعضاء الحزب وممثلين عن الأحزاب السياسة.

وخلاله القى عضو المجلس العام للحزب سليمان عرب كلمة أشار فيها إلى المرحلة التي تأسس فيها PYD ودوره المهم في تحصيل حقوق الشعب الكردي وتحقيق مكتسبات لعموم شعوب المنطقة.

بعد ذلك قصت أمهات الشهداء شريط افتتح المكتب الجديد، قدمت بعدها فرقة الشهيد خبات التابع لمركز هيزل للثقافة والفن فقرات غنائية وسط عقد الحضور حلقات الدبكة.

قامشلو

وفي قامشلو، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي، أيضاً احتفالية بمناسبة افتتاح مكتب جديد للحزب، وذلك في حي الأربوية، وحضرها المئات من الأهالي وذوو الشهداء وممثلين عن مؤتمر الإسلام الديمقراطي ومؤتمر ستار

وزين مكان الاحتفالية بصور القائد وأعلام قوى الأمن الداخلي و وحدات حماية الشعب، و وحدات حماية المرأة، ومجلس عوائل الشهداء، ومؤتمر ستار، وحركة الشبيبة الثورية السورية، وحركة المجتمع الديمقراطي، وقوات سوريا الديمقراطية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو مسعود داود وقال" العديد من الأحزاب، نشأت هنا لكنها، كانت تعمل لمصالحها، ولكن لدرب حرية الشعوب، نعمل ونناضل".

وتابع:" على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ضحى الشعب بالكثير من أجل حريته، وبعد مؤتمر 20 أيلول 2003 تأسس، ومن ذلك الوقت نعمل ونقاوم واصبح حزب الاتحاد الديمقراطي تجربة قوية وأصبحت مثال في الشرق الأوسط والعالم ورغم جميع الضغوطات حاربت وجعلت من الموت الحياة ومن اللاوجود وجود".

وأضاف "هذه المكتسبات التي نعيشها اليوم كانت من برنامج هذا الحزب وفلسفة قائد الديمقراطية لهذا حتى النهاية سنواصل نضالنا ومقاومتنا".

بعدها افتتح المركز الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي.

(كروب /سـ)

ANHA