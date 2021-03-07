استمرار الفعاليات في إقليم الجزيرة بمناسبة الـ 8 من آذار

وتستمر الفعاليات التي تنظمها المنظمات النسوية في مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة.

مسيرة سيارات في ديرك

وتحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، تجمّع العشرات من عضوات مؤتمر ستار أمام مركزهن في ديرك للانطلاق بمسيرة سيارات وسط شوارعها وأحيائها رافعات صور الشهيدات المناضلات وأعلام مؤتمر ستار.

هذا وجالت السيارات الشوارع الفرعية والرئيسة في المدينة، وزارت المؤسسات، وسط الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة الحرة.

كما وزعت النسوة بطاقات ترمز إلى اليوم العالمي للمرأة، وعليها صور الشهيدات "الأم عقيدة، وهفرين، وزهرة"، اللواتي استشهدن في شمال وشرق سوريا على يد الفاشية التركية ومرتزقتها.

'مسيرة للمرأة الشابة في الدرباسية'

إلى ذلك نظمت المرأة الشابة في ناحية الدرباسية مسيرة بمناسبة الـ 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، شارك فيها العشرات من شابات الناحية.

وتجمعت المشاركات أمام مركز الشبيبة الثورية السورية في الناحية رافعات صور القائد عبد الله أوجلان، للانطلاق بالمسيرة وسط ترديد الشعارات التي تُحيي مقاومة المرأة، وصولًا إلى ساحة الشهداء.

وهناك ألقيت كلمة من قبل العضوة في اتحاد المرأة الشابة جودي ميرزو باركت فيها الثامن من آذار، وقالت: "المرأة الكردية أصبحت نموذجًا يحتذى به بين جميع نساء العالم، نظمت نفسها في جميع مجالات الحياة، وكانت لها بصمة في شمال وشرق سوريا".

'معرض تعليمي وترفيهي للأطفال في قامشلو'

وضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي للمرأة، نظمت إدارة روضة ورود روج آفا التابعة لهيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة، معرضًا تعليميًّا وترفيهيًّا حمل اسم الشهيدة "هفرين خلف"، ضم أشكالًا هندسية صنعتها المعلمات.

الإدارية في روضة ورود روج آفا، جوانا محمد، أشارت إلى أن هدفهم من افتتاح المعرض هو الاعتماد على الأشكال في السلسلة التعليمية في المستقبل، وكذلك إظهار رونق ولون المرأة ودورها في السلسلة التعليمية في المدرسة والأسرة.

جوانا محمد أوضحت أن المعرض سيساعد الأطفال على التعليم في المرحلة القادمة بشكل أفضل وسيتم عرض معالم وأشكال من أيدي التلاميذ في مراحل التعليمية الأولى، كما ونوّهت جوانا إلى أن المعرض يهدف أيضًا إلى خلق أجواء ترفيهية للتلاميذ.

وهذا سيستمر المعرض ثلاثة أيام بعرض أعمال التلاميذ والمعلمات.

(كروب/س ر)

ANHA