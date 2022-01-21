استمرار الاشتباكات بين مرتزقة داعش وقوات سوريا الديمقراطية

هاجمت خلايا داعش، مساء أمس، سجن غويران الكائن في مدينة الحسكة، واندلعت فيه اشتباكات لا تزال مستمرة منذ ذلك الحين.

بعد أن هاجم مرتزقة داعش سجن غويران، حاولت مجموعة من مرتزقة داعش المعتقلين داخل السجن الفرار منه، إلّا أنّ محاولتهم أُحبطت. ونتيجة تدخّل القوات الأمنية؛ لجأ المرتزقة الذين لم يتمكنوا من الفرار إلى الأبنية المحيطة بالسجن، ولا تزال الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي من جهة والمرتزقة المحتمين داخل هذه الأبنية من جهة أخرى، مستمرة.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد أدت الاشتباكات إلى مقتل عدد من المرتزقة، ولا يُعرف بعدُ عدد المرتزقة الفارين من السجن ولا عدد الذين هاجموا السجن من الخارج.

تستمر محاولات ممثلي الإدارة الذاتية لمحاكمة أكثر من ١٠ آلاف مرتزقٍ من مرتزقة داعش، إلّا أنها لا تتلقى أي ردّ إيجابي. كما أشارت إدارة المنطقة إلى خطورة خلايا داعش عدّة مرات.

وحذّرت كلٌّ من الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية من أن القوى الداعمة لداعش مثل الدولة التركية تتحرك في المنطقة، وأشارتا إلى تزايد محاولات إعادة إحياء داعش فيها.

(ر)

ANHA