استمرار الانتفاضة الشعبية في روجهلات وإيران ووكالة حقوقية تؤكد فقدان 506 شخصاً لحياتهم

تشهد العديد من مدن روجهلات كردستان، منذ الإثنين الماضي، إضراباً لأصحاب المحال التجارية؛ استجابة لدعوة جمعيات ومجالس عمالية وطلاب جامعات ومدارس من مختلف أنحاء إيران بتنفيذ إضراب في الفترة الممتدة ما بين (19-20-21 كانون الأول الحالي)، رداً على سياسات القمع الممارسة بحقهم من قبل الدولة الإيرانية.

ورفع بعض الطلاب في حديقة جامعة سنه، يافطات كتب عليها شعارات مختلفة، وحبال معلقة للإشارة إلى أحكام الإعدام التي تنفذها الدولة الإيرانية بحق المحتجين، كما خرجوا في مظاهرات واستخدموا الأسلوب نفسه، وفي العديد من مدن طهران تم نصب حبال معلقة أيضاً.

كما خرج عدد كبير من المحتجين، ليلة أمس الثلاثاء، إلى الساحات العامة في أحياء مختلفة من العاصمة الإيرانية طهران، حيث رفعوا شعارات مناوئة للحكومة الإيرانية، وأكدوا استمرارهم مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، على ما ذكرت وكالة روج نيوز.

وفي مدينة كوركان بشمال إيران، أقيمت مراسم عزاء الطبيبة "آيدة رستمي" التي تعرضت للقتل، حسب ما قاله مصدر طبي لموقع "إيران إنترناشيونال"، بأن "الأدلة تؤكد أن الدولة الإيرانية هي من قتلتها".

من جهتها، كشفت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، والتي تراقب التطورات المتعلقة بالانتفاضة الشعبية في روجهلات وإيران، بأن حصيلة الذين فقدوا حياتهم في الاحتجاجات الأخيرة بلغت حتى أمس الثلاثاء 506 شخصاً، بينهم 66 من قوات الأمن، بالإضافة إلى 69 شخصاً دون سن 18، منذ بدء موجة الاحتجاجات في 17 أيلول الفائت وحتى 20 كانون الأول الجاري.

كما أشارت إلى اعتقال أكثر من 18 ألف شخص هذه الاحتجاجات، تم تحديد هوية أكثر من 4000 شخص، 652 منهم من الطلاب.

(ي م)