استمرار العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية

تتواصل العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن نظام كييف حاول مهاجمة منشآت في أراضي روسيا باستخدام 27 طائرة مسيّرة، واستهدفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 منها فوق مقاطعة كورسك، واثنتين أخريين فوق مقاطعة بيلغورود، وفق ما نشرته العربية/الحدث.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

وكانت كييف أفادت بأن معارك "محتدمة" حول أفدييفكا في شرق البلاد، موضحة أنّ القوات الروسية "لم تتوقّف عن مهاجمة" المدينة التي تعدّ المركز الصناعي الرمزي، منذ عدّة أيام في محاولتها لتطويقها.

وقالت أوكرانيا، الأسبوع الماضي، أن روسيا كثّفت هجماتها على المدينة الواقعة على خط المواجهة والتي تبعد 15 كيلومتراً فقط من دونيتسك التي تسيطر عليها موسكو.

وأفادت وزارة الداخلية الأوكرانية بأن قصفاً روسياً "دمّر" مبنىً مؤلفاً من خمس طبقات في المدينة، مشيرة إلى تقارير تفيد بوجود رجل ستيني عالق تحت الأنقاض إنما "يستحيل الوصول إليه".

كذلك، أعلنت أوكرانيا، السبت، أنّ هجوماً روسياً أدى إلى مقتل طفل يبلغ 11 عاماً في قرية باغاتير الشرقية، الواقعة أيضاً في منطقة دونيتسك، على بعد حوالي 80 كيلومتراً غربي أفدييفكا.

في الأثناء، أعلنت روسيا أنها "صدّت هجمات معادية" على عدد من المناطق في الشرق الأوكراني، بينها أفدييفكا التي تقول كييف أنها استعادتها في حين تصر موسكو على أنها تحت سيطرتها.

(س ع)