استمرار الاحتجاجات في روجهلات وإيران والدولة الإيرانية تشن حملة اعتقالات واسعة

في ستارخان وحي النفط، وشاهین جنوبي، وشهران، وسلسبیل، وسعادت ‌آباد، ودربند، ردد المحتجون شعارات مناهضة للدولة الإيرانية، على ما ذكرته وكالة روج نيوز.

في السياق نفسه، شهدت بعض مناطق من “مشهد” احتجاجات متفرقة، كما أقيمت تجمعات احتجاجية متفرقة في كرمانشاه.

والأحد (18 كانون الأول)، هتفت مجموعة من الأهالي من داخل المنازل والمجمعات السكنية في منطقة ستار خان، بشعارات مناهضة للدولة الإيرانية وقوات "الباسيج"، من بينها "الموت للدكتاتور" و"الموت لخامنئي" وفقاً للوكالة.

وفي حي النفط بطهران، هتف المتظاهرون ليلاً بشعارات مناهضة للدولة الإيرانية، كـ"الموت للباسيج" و "الموت للحرس الثوري" و"الموت للنظام قاتل الأطفال".

وفي مناطق سلسبيل، أحد أحياء طهران القديمة، رددت مجموعة من المتظاهرين ليلاً، شعارات مثل "الفقر والفساد والغلاء، نحن في طريقنا للإطاحة بالنظام"، كما شهدت بعض مناطق سعادات آباد، هتافات مجموعة من المتظاهرين بشعارات مناهضة للدولة.

وردد محتجون في حي دربند بطهران هتاف "الموت للجمهورية الإسلامية" من داخل المنازل وفوق المجمعات السكنية.

فيما تزامن مع إعلان الدعوات، لتنظيم إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق، حملة اعتقالات ضد الطلاب والمدرسين والنشطاء المدنيين والسياسيين وغيرهم من المناضلين من أجل الحرية، وفقاً لوكالة أنباء المرأة NUJINHA.

ودعت جمعيات ومجالس عمالية وطلاب جامعات ومدارس من مختلف أنحاء إيران للإضراب والاحتجاج في البلاد، اعتباراً من اليوم الاثنين (19 كانون الأول/ ديسمبر)، وحتى يوم الأربعاء (21 كانون الأول)

وحث الداعون للإضراب على إغلاق المحال التجارية وعدم الشراء من المتاجر وعدم الذهاب إلى العمل والتظاهر في الشوارع.

وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في روجهلات كردستان وإيران بريادة المرأة، تحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî"، منتصف شهر أيلول الفائت، عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني، على يد شرطة الأخلاق الإيرانية، بذريعة عدم التزامها "بشروط الحجاب".

(ي م)

ANHA