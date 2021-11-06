استمرار احتجاج المعترضين على الانتخابات العراقية والسلطات تغلق مداخل المنطقة الخضراء

وأغلقت السلطات العراقية، اليوم السبت، مداخل المنطقة الخضراء وسط انتشار أمني، إذ انطلقت مظاهرات للمعترضين على نتائج الانتخابات العراقية محاولين الوصول إلى بوابات المنطقة الخضراء.

ويخطط المتظاهرون لإقامة مجلس عزاء لقيادي جماعة "عصائب أهل الحق" الذي قتل في اشتباكات، الجمعة، مع القوات الأمنية. وتعد هذه المجموعة أحد أبرز الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي العراقي.

وفي وقت سابق، السبت، قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بتشكيل ما وصفته بـ"مقر متقدم" يقوده "ضابط برتبة عليا" لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق في بغداد، لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وذكرت القيادة في بيان نشرته خلية الإعلام الأمني أن ممثلين عن الأجهزة الأمنية وعن الحشد الشعبي سيشاركون في تشكيل هذا المقر المتقدم.

ودعت القيادة القوات الأمنية إلى "ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان". كما طالب البيان المتظاهرين بـ "الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي".

يأتي هذا، بينما باشرت لجنة التحقيقات، التي أمر الكاظمي بتشكيلها، عملها للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما توعد قيس الخزعلي الكاظمي بالرد بعد طرد أنصاره من المنطقة الخضراء.

فيما أعربت البعثة الأممية في العراق عن أسفها لتصاعد عمليات العنف ووقوع إصابات بين المحتجين على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية على مداخل المنطقة الخضراء.

ودعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف خلال الاحتجاجات.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني عراقي إفادته بمقتل متظاهر بالرصاص خلال الاحتجاجات في بغداد، دون تحديد ما إذا كانت القوات الأمنية هي الجهة التي أطلقت النار.

وبحسب وزارة الصحة العراقية، فإن المستشفيات سجلت أكثر من 120 إصابة.

(د ع)