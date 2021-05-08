استمرار أعمال ملتقى روج آفا الفنيّ لليوم الثالث

تحت شعار "تنوعنا مصدر جمالنا وقوتنا، معاً لنجعل الفن ربيع قلوبنا " وبإشراف هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا، نظّمت لجنة الثقافة بالطبقة ملتقى روج آفا للفن التشكيلي الثالث بمرحلته الأولى (السومبوزيوم) والذي يستمر ليومه الثالث.

ويشارك في الملتقى الذي يقام في صالة كافتيريا شمس في الطبقة العديد من الفنانين من كافة مكونات شمال وشرق سوريا.

ويواصل الفنانون المشاركون رسم لوحاتهم الفنية التي تحاكي الواقع السوري وواقع مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص لما فيها من اختلاف ثقافات وتعدد المكونات وإبراز دور الفن السامي للتعبير عن قضايا كثيرة.

ومن المقرر أن يتم عرض اللوحات الفنية خلال المعرض السنوي الرابع الذي سيقام في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو بتاريخ ١٨ آيار الجاري.

(ع ص/س ك/ك)

ANHA