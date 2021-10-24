وتواصل قوات حكومة دمشق عمليات "التسوية" في مناطق اللجاة بالريف الشمالي الشرقي، وبدأت بـ "تسوية" أوضاع المطلوبين في الشيخ مسكين وازرع شمال درعا، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسيتم استكمال إجراء "التسويات" في قُرى تابعة لمنطقة اللجاة خلال الأيام القادمة بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المناطق بضمانات الروس، بالتزامن مع استمرار "تسوية" أوضاع المطلوبين في مناطق الريف الشرقي لدرعا.

وبهذا تكون قوات حكومة دمشق قد طوت ملف "التسويات" في مدينة درعا بشكل كامل بعد الانتهاء من المناطق آنفة الذكر، والتي سبقها "تسويات" درعا البلد ومناطق ريف درعا الغربي والأوسط.

وأشار المرصد إلى أن قوات حكومة دمشق بدأت يوم أمس بعمليات "تسوية" أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية في بلدة محجة وبعض من قرى وبلدات اللجاة في ريف درعا.

(د ع)