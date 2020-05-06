استلام الدفعة الثانية من المساعدات المخصصة لإقليم الجزيرة لتوزيعها على الأُسر المتضررة

بعد إعلان الإدارة الذاتية حالة حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا بتاريخ 23 آذار، لمنع ظهور وتفشي فيروس كورونا في المنطقة، أعلنت توزيع سلل غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة من حالة الحظر وبشكل خاص العمال المياومين (الذي يكسبون قوتهم من عملهم اليومي).

اليوم، واستكمالاً لعملية التوزيع سلمت الإدارة الذاتية الدفعة الثانية من السلل الغذائية لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة، والتي ستقوم بتوزيعها على الأسر التي سجلت أسماءها عبر الكومينات والمجالس في مقاطعتي الحسكة وقامشلو.

الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة حسن العلي أوضح لوكالتنا أنهم مستمرون في توزيع السلل الغذائية إلى حين انتهاء حالة الحظر، وقال: "سيتم توزيع السلل على كافة الأسر المتضررة من فترة حالة الحظر".

وحول استياء بعض الأهالي لعدم حصولهم إلى الآن على أية مساعدة، أكد العلي: "لن نستطيع خلال فترة قصيرة توزيع السلل على كافة الأسر المتضررة، نحن مستمرون بعملية التوزيع وستصل السلل لكافة الأسر المحتاجة والتي هي بحاجة إلى الدعم".

وتم توزيع الدفعة الأولى من السلل الغذائية ضمن إقليم الجزيرة في 15 نيسان، وسيتم توزيع الدفعة الثانية التي سُلمت لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل على الأسر خلال الأيام القادمة.

(ي م- س ب/ أ ب)

ANHA